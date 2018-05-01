Ligden düşmesi garantilenen Kardemir Karabükspor, düşme potası içinde yer alan ve Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ünal Karaman gözetiminde yapılan idmana sakatlığı süren Alexe katılmazken, Skulason, Stahl, Ferhat, Osman ve Murat ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Ünal Karaman, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, "Alın teri dökülmüş, helalinden kazanılan her kazanç kutsal. Dolayısıyla bu kutsallığın önünde saygıyla eğilelim" ifadelerini kullandı.

“Çok fazla mahcup olmayacağımız sonuçlarla ligi tamamlamaya çalışacağız”

Karaman, ‘Karşınıza geçmeyi dahi zül addediyorum, kendi adıma da utanıyorum’ diyerek, “Çünkü çok fazla ve farklı bir şey söyleyeceğimiz söz konusu değil. Sezonu bitirmeye gayret gösteriyoruz. Tabii bu tamamen çaresizlik demek değil. Futbol oynayanla oynamayanın bir olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim oynadığımız bütün müsabakalarda çok güzel üretilen pozisyonlar var. Ortaya çıkarılan güzel resimler var. Bazen verilen, verilmeyen kararlar var. Bu pozisyonlar bizim takımımız gibi takımların bazen kısıtlı yetenekteki kadroların can suyu diyebileceğimiz pozisyonlar. Hiçbir mazerete sığınmaksızın futbol doğrularımızı yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bütün oyuncularımı tanıdım. Kimse bana şans vermedin diyemez. Kulübümüzün geleceğiyle, hedeflerimizle ilgili fikrimiz oluştu. Bundan sonraki dönemler içerisinde daha fazla planlamanın içerisine gireceğimiz bir dönem var. Bu dönem içerisinde de en azından yakışan mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz. Çok fazla mahcup olmayacağımız sonuçlarla ligi tamamlamaya çalışacağız. Bizim tarzımız takımlardaki oyuncuların kimselere ihtiyaç duymadan kendilerini hesaba çekmesi gerektiğinin ilhamını vermeye gayret gösteriyoruz. Sonuçta burası olur, başka bir yer olur ama profesyonellik dediğimiz bu işlerini yapmaya gayret gösterecekler. Bizimle kaderleri birleşti. Burada olsunlar ya da olmasınlar işleri buysa o ciddiyetle kendilerine ekmek kazandıran, evlerine ve sevdiklerine ekmek paylaşımını götürenler, işlerine biraz daha saygı duyarak sahiplensinler diye bekliyorum. Bütün çabamız da o yönde olacak" diye konuştu.

“Aynı ciddiyetle ve disiplinle hazırlanacağız”

Atiker Konyaspor maçına ciddiyetle ve disiplinle hazırlanacaklarını da kaydeden Karaman, “Ama bazen elinizde olmayan sebeplerle farklı davranabiliyorsunuz. Sezon başı ve devre arası hazırlığını yememiş oyuncular, bünyeler kırılgan olabilirler. Geçen hafta 8 sakatımız, bir tane cezalımız, bir tanede hastamız vardı. Zaten kırılgan ve kadro sıkıntısı olan bir takımsın bir de üzerine bu kadar sayı ilave edilince hayli zorlanıyorsun. Biz yine çıkacağız ve en iyi kadromuzla, en iyi mücadeleyi vermeye gayret göstereceğiz ve sonucu hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.