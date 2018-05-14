Ünal Karaman: “Oyuncularım adına üzülüyorum”

haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Fenerbahçe’ye 7-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Niyet var ama yetenek, seviye biraz daha aşağıya düşünce ortaya böyle sonuçlar çıkıyor" dedi.

“Sahada tekme atan oyuncum yok”

Karaman, futbol oynamaya gayret eden bir oyuncu topluluğu olduklarını, ancak acı çektiğini belirterek, “Gücümüz sınırlı. Bu sınırlı güç içerisinde futbolu çirkinleştirmeden oynamaya gayret gösterdiğiniz anda karşınızda belli bir dirence sahip rakip bulduğunuzda maalesef ki işiniz zorlaşıyor. Devre arası belki senenin yapılanması adına bir planlamaya gidilmiş ama bunun içinde doğrudur yanlıştır tartışılacak birçok konu olabilir. Sonuçta bir kadro yapısı oluşmuş, bu kadro yapısı şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, iyi niyetli oyunculardan kurulu. Ama bu bir güç meselesi, yetenek meselesi ve kadro mühendisliği, oyuncunun tercihinde olan bir konu değil. Transfer döneminde kadro mühendisliği yaparken alternatiflerin hepsi değerlendirilebilir ve belli bir direnç ölçüsü içerisinde kadro yapısı oluşturulabilirdi. O dünün meselesi. Bugüne baktığımız anda acısı bize kalıyor, üzülüyoruz. ’Oyuncularım asla kötü niyetli’ diyemem. Sahada tekme atan oyuncum yok. ’Atsınlar’ demiyorum, direnç gösteren, isyan eden oyuncum yok. Sadece futbola özgü, topun peşinde koşan, futbol oynamaya çalışan bir oyuncu topluluğu. Niyet var ama yetenek, seviye biraz daha aşağıya düşünce ortaya böyle sonuçlar çıkıyor. Oyuncularım adına da üzülüyorum. Çünkü geleceğe daha güzel hatıralar bıraksın istiyorum. Maalesef ki gücümüz bu kadar, elimizden gelen bu kadar" dedi.

Geldiği günden beri kadronun yetmeyeceğini söylediğini vurgulayan Karaman, şunları söyledi:

“ 1. lig kolay bir lig değil. 1. ligde düşe takımların belki silahları bizim kadromuzda mevcut değil. Akıcı bakarsınız olaya, empati yaparsınız. Devre arası gönderdiğiniz 4-5 oyuncuyu tutmuş olsanız, yine yarışın içerisinde olacaksınız, yine puan kazanacaksınız, belki oyuncuların parasını kazanacaksınız federasyondan onların ödemesini yapacaksınız. O oyuncuları gönderiyorsunuz, yeni oyuncu kadrosu düşünüyorsunuz. Kadromdaki bütün oyuncuların sezon başından beri attıkları gol sayısı iki. Onu da penaltıdan atmışız, diğeri penaltı dönüşü tamamladığımız bir gol. Bir Süper Lig takımısınız, Süper Lig takımının daha farklı düşünülmesi, algılanması, şekil içerisinde değerlendirilmesi gerekirdi. O yapılmış, yapacak bir şey yok. Bu kadro yapısı, tabii ki 1. lig içinde yeterli değil, Allah korusun bu anlayış bizi orada da sıkıntıya sokar."