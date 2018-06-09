Ünal, “Milletimiz 25 Haziran’a güler yüzle uyanacak”

Programda konuşan Ünal, Türk Milleti’nin 25 Haziran’a güler yüzle uyanacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cumhur Ünal Aydınlıkevler Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Mahalle sakinlerine yemek dağıtımında yardımcı olan Ünal, geçmişte Karabük’e yapılan hizmetlerle birliktelik sağlandığını belirterek, “Yeniden bu millete hizmet etme heyecanı içerisinde çalışacağız. 24 Haziran tarihinde büyük Türk Milleti’nin ülkemize yönelik kirli oyunlara ciddi bir darbe indireceğine yürekten inanıyorum. Tüm Türkiye, 25 Haziran’a güler yüzle uyanacak. Haziran ayında Türk Milleti inşallah iki bayramı bir arada yaşayacak” dedi.

AK Parti milletvekili adayı Cumhur Ünal konuşmasının ardından mahalle halkıyla sohbet ettikten sonra programdan ayrıldı.