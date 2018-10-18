Üniversite Mahallesi parkının açılışı yapıldı

Üniversite Mahallesi Uzuner Sokak Üstünde 110.'sunun yapımı tamamlanan Üniversite Mahallesi Parkının açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve MHP Karabük İl Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldılar.

Açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; "9,5 yıllık hizmet süremiz içerisinde Karabük'te çok önemli problemleri çözmüş bulunuyoruz. Öncelikli su problemi Karabük'te çözülmüş oldu. Karabük'te en az 8 tane büyük mahallenin altyapısı, su tesisatı tamamen yenilendi, arıtma tesisi yapıldı, ana su boruları tamamen değişti. Karabük'te su problemi vardı. Cumartesi ve Pazar günleri susuz olan Karabük'ün ana su boruların tamamının değişmesiyle bir daha hafta sonları su kesintisiyle karşılaşılmadı. Biraz ileriye gidiyoruz. Karabük'te çok büyük bir hal problemi vardı. Bu problemi Karabük'te çözdük. Belki de bölgenin en mükemmel hali yapılmış oldu. Mezbaha'nın taşınmasıyla beraber Soğuksu Mahallesinde kentsel dönüşüm başladı. Bu dönüşüme bir ara verilmişti. Geçen hafta TOKİ Başkanı ile görüşmem neticesinde tekrar kentsel dönüşüm durmuş olduğu yerden devam edecek ki 3 etaplı bir kentsel dönüşümden çok modern bir mahalleye dönüşecek Soğuksu Mahallesi. Kentsel dönüşümler devam edecek. Çarşamba Pazarı bölgesindeki haddehanelerin hepsi şehir dışına çıkacak, Devlet Demiryolları arazisi tekrardan düzenlenecek, Devlet Demiryolları çok yakında Kartaltepe'deki lojmanları Belediyeye teslim edecek.

Sonrasında yine Karabük'te yine hiç görmediğimiz bir hadise Hurdacılar Sitesi. İmkanı olan arkadaşların sanayi sitesindeki Hurdacılar Sitesi'ni görmesinde fayda var. Şehrin içerisinde ne kadar hurdacı varmış, ne kadarı şehrin dışarısına taşınmış görmesini istiyoruz.

Yine yol problemlerinin çoğunu çözmüş bulunuyoruz. İstinat duvarı problemlerinin çoğu Karabük'te çözüldü. Buradaki parkımızın altındaki istinat duvarı da dahil kilometrelerce istinat duvarı problemi çözüldü. Bunların tamamını Belediye yaptı. Aynı şekilde Emniyet binasından Aygünsan Haddecilik bölgesine kadar olan bölgedeki istinat duvarları yapıldı. Kilometrelerce kaldırım yapıldı. Şehir 2 kez asfaltlandı. Doğalgaz dağıtımında Türkiye'deki en iyi vilayetlerden birisi arasına gelindi ki bu 5 yıllık bir sürede tamamlandı.

Altgeçitler yapıldı, kütüphane ihtiyacı giderildi, en modern dolmuş durakları yapıldı, yaya köprüleri yapıldı, mahalleler birbiriyle birleşti, asansör kuleleri yapıldı, yürüyen merdivenler yapıldı ve aydınlatmalar yapıldı. Canı sıkılan "Işık oyunlarıyla Belediye Başkanlığı yapıyor" yorumları yaptı. "Yürüyen merdivenlerden Belediye Başkanlığı yapıyor" derken Karabük gibi 100'bin ölçekli şehir 9,5 senede bir milyar liralık yatırım yapmış bulunmakta. Safranbolu ile Karabük çok güzel bir çelik köprüyle bağlandı. Altında şimdi 300 dönümlük spor vadisi yapılıyor. Tahmin ediyorum açılan bu parkımız 110'uncu park. Çoğu park alanları para ile satın aldık. Çocuklarımız nerede otursa otursun 200-300 metre uzaklıkta parklara ulaşacak hale geldi. 5000 Evlerde muazzam bir yeşil kuşak oluşturduk ve devam ediyoruz.

Tabi şehrimizde eksiklerimiz bitmeyecek. Şehrimizin 1-2 tane ana problemleri kaldı. Bu problemlerinde projeleri hazırlandı. Çok yakında yapımları başlar. Öncelikle yağmur suyu projesi tamamlanacak. Çocuklarımız ile ilgili ne kadar park varsa ele alacağız tekrardan yapacağız. Eksik olan her yere park yapacağız. Park yaparak Belediye Başkanı oluyor muymuş olmuyor muymuş herkese göstereceğim. Bu 110'uncu park. 111-112 diye devam edecek.

Değerli dostlarım buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu parkın yapımında emeği geçen Belediye personeline ayrıca çok teşekkür ediyorum. Belediyenin içine rüşveti sokmayan Belediye personeline ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ve duaların ardından Üniversite Mahallesi Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.