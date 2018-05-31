Üniversite öğrencileri sertifikalarını aldı

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünler Tasarımı Bölümünden 158 öğrenci Safranbolu Belediyesine bağlı bulunan ve çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM)’deki eğitimlerini tamamladılar. Bir dönem boyunca süren ve seramik yapımı ile ilgili eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Seramik Atölyesi 1 ve Seramik Atölyesi 2 uygulama kurslarında eğitim gören öğrenciler performanslarının değerlendirildiği sınavların ardından belgelerini alırken, “SAKEM’de çok önemli şeyler öğrendiklerini burası sadece herhangi bir alanda kurs almak için değil, günlük hayatın stresini atmak, yeni dostluklar edinmek, hatta ileriye götürerek söyleyelim bir nevi rehabilitasyon merkezi gibi. Kursların açılmasını ve bizlerin yararlanmasını sağlayan başta Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e, SAKEM yetkililerine ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diyerek görüşlerini bildirdiler.

Yoğun iş temposundan dolayı öğrencilerin son gününde yanlarında olamadığı için üzgün olduğunu kaydeden Ürkmezer, SAKEM’in yaşlısı genci, kadını erkeği her yıl binlerce insana çeşitli branşlarda kurs verdiğini söyledi.

7 Şubesi ile Safranbolulu ve Karabüklü hemşerilerimize hizmet vermeye devam eden Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinin aralıksız olarak gerek İŞKUR gerekse Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında hizmet vermeye devam edeceğini belirten Ürkmezer, “Buradaki kurslar sayesinde pek çok beyefendi ya da hanımefendi kendi işlerini kuruyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Gelecekte Türkiye’yi yönetecek, yön verecek gençlerin SAKEM’i seçmesinin de mutluluk verici olduğunu ifade eden Ürkmezer, “158 öğrencimiz Seramik kurslarımıza katılarak dönem boyunca eğitim aldılar ve burada hocalarımızdan seramik yapımının inceliklerini, ayrıntılarını öğrendiler. Ben tüm öğrencilerimiz bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum” dedi.