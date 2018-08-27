Unutulmaya yüz tutan gelenekleri gençler yeniden hayata geçirdi

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy’de evlenme çağındaki genç kız, 50 yıl önce düğünlerde uygulanan gelenek ve göreneklere göre evlendi. Köyün gençleri annelerinden ve büyüklerinden duydukları gelenek ve görenek için dernek kurarak bu gelenekleri yeniden canlandırmak için harekete geçtiler. Kadınların ferace giyip peçe taktıkları düğünlerde, çocuklar en arkada cibinlik taşıyorlar. Yaklaşık 50 yıl sonra yeniden canlandırılan eski gelenekte köyün kadınları gelin için kına merasimi düzenlenip ilahiler söylüyor, ardından davetliler ile beraber özel tutulan hamama gidiyorlar.

Gençlik yıllarında yaşadıkları örf ve adetleri çocuklarının yeniden başlattığını söyleyen köy sakinlerinden Fatma Karadağ, gelenek fikrinin kendi oğlundan çıktığını kaydetti. Karadağ, “Bizim bilmediğimiz şeyleri yaptılar. Önceden bir hafta düğün yapılırdı. Salı günü kına yakılırdı. Çarşamba günü gelin hamamı yapılırdı. Perşembe günü gelin alma yapılır, Cuma günü semet yapılırdı” dedi.

“40 sene önce ben böyle gelin olmuştum”

Düğün geleneğinin 40 yıldır Safranbolu’da yapılmadığını söyleyen Hafize Aşık Osmanoğlu ise, “Çocuklarımızın dernek kurması ile başladı. Şimdi çocuklarımızdan çok mutluyuz. 40 sene önce ben böyle gelin olmuştum. Hamamımız, kınamız ve törelerimiz hep böyleydi” diye konuştu.

“Bizi 50 yıl geri getirdiler”

Eski milletvekili ve belediye başkanı Mustafa Eren ise, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Şu an burada meydanda bulunan bizim jenerasyonu 50 yıl geri getirdi. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız gelenekti bunlar. Düğünlere gider 1 hafta düğün sürerdi. Düğünden sonra gelin hamamı olur, ferace olurdu. Çok cibinlik tuttuk, üzerindeki havluyu mendili kapabilmek için. Unutulmuştu, aradan 40 yıldan beri bu tür gelenekler olmuyordu. Bu işi düzenleyen gençlerimiz de bu gelenekleri hiç görmemişler, annelerinden ve büyüklerinden duyduklarını hayata geçirdiler. Ben kendilerini kutluyorum. En büyük ödül onların aslında. Bayanlarımızı, annelerimizi, kardeşlerimizi, ablalarımızı kutluyorum. Herkes sandığından çıkarmış feracelerini, elbiselerini. Bizi 50 yıl geriye getirdiler. Hepsine şükran borçluyuz” dedi.

Yazıköy Muhtarı Ahmet Büyüközdemir ise, "Köyümüzü tanıtmak amaçlı çok güzel şeyler bunlar. Geriye dönük fotoğraf sergisi yaptılar. Çok duygulandırıyor insanı. Ben 70 sene öncesini biliyorum ama gençler kim olduğunu bilmiyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Gençler ayrıca kent meydanında köyün eskilerini anlatan bir resim sergisi de açarak köylülere ayrı bir sürpriz yaptı.