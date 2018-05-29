Ürkmezer, “Amacımız Safranbolu’ya iyi hizmet vermektir”

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra Kaymakamlık ve Belediye birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıya katılan vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Ürkmezer, “Toplantının amacı daha öncede belirttiğimiz gibi bizler ulaşamayan vatandaşlarımız ile bire bir görüşerek taleplerine cevap vermek, dertlerine ortak olmak. Amacımız, Safranbolu ve Safranbolu Halkına en iyi hizmeti verebilmek. Uzun süredir yürüttüğümüz toplantının amacına ulaştığı düşünüyorum. Olumlu geri dönüşlerin olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Bu da bizlerin daha azim ve hizmet aşkı ile çalışmamıza vesile oluyor. Toplantılarımıza iştirak eden ve sorunlarını, derdini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından birim müdürleri ile bir araya gelen Ürkmezer, ivedilikle yerine getirilmesi gereken taleplerin tamamlanması konusunda talimat verirken, program dahilinde olanların da takip edilmesini ve vatandaşların bilgilendirilmesini söyledi.