Ürkmezer asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Fatih Ürkmezer, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara ve Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Celal Cingöz ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Ürkmezer, “Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Yazıköy'ü Safranbolu - Kastamonu yoluna bağlayan yol çalışması ile Yazıköy'ün bu sıkıntısını Safranbolu Belediyesi olarak çözmüş olduk. Vatandaşlarımız da yapılan hizmetten dolayı memnun olduklarını söylediler. Biz hem Belediye hem de Kaymakamlık olarak merkez ve köylerimiz için hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ürkmezer daha sonra Konarı-Sırçalı-Değirmencik-Yolbaşı ve Alören grup yoluna yapılan 7 km'lik asfalt çalışmalarını incelemede bulundu. Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak 2018 yılında toplamda 16.5 km sıcak asfalt yaptıklarını söyleyen ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Ürkmezer, "2018 yılı KÖYDES programlarında yer alan bütün yollarımızın çalışmasını tamamladık, kış mevsimi gelmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyorum. Köylerimiz ile ilgili çalışmalarımızı incelemeye ve talepleri dinlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.