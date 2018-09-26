Ürkmezer, Bakan Pakdemirli'ye projeler hakkında bilgi verdi

Fatih Ürkmezer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Bakanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Ürkmezer, Safranbolu'nun tarihi, kültürü, doğal yapısı ile Kaymakamlık ve Belediye tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Safran ve Çavuş Üzümü takdim eden Ürkmezer, ziyaret sonrasında Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, “Bakanımızla Safranbolu'nun kültürel ve tarihi özelliklerini ve tarım ve orman potansiyeli üzerine de görüşme fırsatı bulduk. İlçemizde gerçekleştirilen tarımsal çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Bununla birlikte ilçede BAKKA tarafından desteklenen, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen, Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran Projesini ve 1 dekar alana kurulacak olan tesis ile ilgili çalışmaları anlattık” dedi.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Ürkmezer, “Bakanımız sağ olsunlar, gerçekleştirilecek olan projelerimizde her daim yanımızda olduklarını ifade ettiler. Ben bir kez daha ilgi ve alaka ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.