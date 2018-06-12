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12 Haziran 2018 11:38

Ürkmezer, çalışmaları yerinde inceledi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Ürkmezer, çalışmaları yerinde inceledi

12 Haziran 2018 11:38

Fatih Ürkmezer, Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Asfalt Şantiye Amirliği tarafından Esentepe Mahallesinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Esentepe Mahallesi’ndeki çalışmaları kontrol eden Ürkmezer, her fırsatta Safranbolu’nun ve Safranbolu halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Safranbolu’muzu daha yaşanılır bir kent haline getirme çabası içerisindeyiz. Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyorlar. Ramazan ayında olmamıza rağmen hız kesmeden asfalttan, bordüre, çevre temizliğinden taş duvar çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” dedi.


Esentepe Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ivedilikle asfalt dökme işlemine başlandığını ifade eden Ürkmezer, “ Gerek birimler arasında yapılan istişare, gerek vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda asfalt ve diğer çalışmalara devam edeceğiz. Amacımız hizmetin ihtiyaç duyulduğu mevkie talep edilen hizmeti en hızlı şekilde götürmek. Ben bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen, her daim yanımızda olan Safranbolulu hemşerilerime ve gecesini gündüzüne katan değerli mesai arkadaşlarıma gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Ürkmezer, asfalt çalışmasında görev yapan personel ile bir süre sohbet ederken, Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, asfalt sezonu bitmeden ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde asfalt çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.




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