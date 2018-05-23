Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ile Eşi Miray Ürkmezer davetlilerle teker teker ilgilenirken, tüm protokol üyeleri ailelerle birlikte oruçlarını açtı.

Açılan orucun ve edilen duaların ardından konuşan Ürkmezer iftara katılan misafirlere teşekkür ederek, “Bu gün burada şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engellilerimiz ve aileleri bizlerle beraber. Değerli hemşerilerim, ramazan gecelerinin en önemli özelliği aslında paylaşma duygusu, birlik beraberlik hissi, bununla beraber geleceğe dönük olarak, daha mutlu, daha huzurlu daha umutlu bir şekilde bakma düşüncesi” dedi.

Yapılan etkinliklerdeki amacın birlik ve beraberlik içinde geleceğe dönük olarak Safranbolu’yu daha da iyi bir yerlere getirmek olduğunu vurgulayan Ürkmezer, gerçekleştirilen iftar davetlerinin halkla bir arada olmayı sağlamak ve onların duygu ve düşüncelerini almak olduğunu söyledi.

Geçmiş ile bugüne bakıldığında büyük bir ilerleme kat edildiğini de ifade eden Ürkmezer, şunları söyledi: “Devletimiz sağ olsun, hem şehit ailelerimize, hem engellilerimize, hem gazilerimize imkânlarını çok daha fazla seferber ediyor. Bizlerde bu imkanları sizlere kadar getirmekle mükellefiz. Bizleri en çok mutlu eden şey ise sizleri takdiridir. Yine elbette ki ramazanı ramazan yapan Kaymakamlığımızla, Belediyemizle çalışan hayırseverlerimiz var. Onların hayırlarını bizler ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyoruz. Bazı hayırseverlerimizde dışarıdan gelip bizlere destek oluyorlar. Bu akşamın organizasyonunda Ankara’dan gelip bizlere destek veren Haydar Albayrak kardeşimizde bunlardan bir tanesi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yine iftarların hazırlanmasında büyük emekleri olan mesai arkadaşlarımız var. Ben hepsine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul, bayramlara huzur ve barış içerisinde erişmeyi nasip eylesin.”