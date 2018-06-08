Ürkmezer, DMD hastası Muhammet’e karnesini verdi

Fatih Ürkmezer, Yazıköy TOKİ’de oturan, DMD hastası Muhammet Ergin’e karnesini verdi.

Safranbolu Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Orta Okulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Ergin ziyaretten dolayı çok mutlu olurken, anne Zakire Ergin, Ürkmezer’in kendilerini asla yalnız bırakmadıklarını, Muhammet’i sık sık ziyaret ederek onu mutlu ettiğini söyledi

Muhammet’in 3 yıldır evde eğitim aldığını ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Ürkmezer, “Öğretmeni de kendisinden oldukça memnun. Karnesine baktığınızda da anlıyorsunuz. Evladımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde eğitim verildiğini ifade eden Ürkmezer, “Devletimiz her alanda olduğu gibi geleceğimizin teminatı çocuklarımıza da hiçbir ayrım yapmadan eğitim alabilmeleri için çeşitli projeler üretiyor. Ede eğitimde bunlardan sadece bir tanesi. Ben başta eğitime büyük önem veren cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlığımıza, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, evlatlarını gözleri önünden bir an ayırmayan değerli velilerimize teşekkür ediyor, Muhammet’i bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.