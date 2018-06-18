Ürkmezer, “Halkımız hizmetin iyisini hak ediyor”

Fatih Ürkmezer, tarafından faaliyete geçirilen halk günü toplantıları aralıksız devam ediyor.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Ürkmezer ile bir araya gelen vatandaşlar, halk günü toplantıları ile sorunlarını bire bir anlatmak açısından faydalı olduğunu belirterek, Ürkmezer’in mahalleleri de sık sık ziyaret ederek talepleri yerinde görerek, gerekli talimatları verdiğini söylediler.

Toplantının başından sonuna kadar vatandaşları sırası ile dinleyen, talepleri teker teker kendisi de not alarak çözümü noktasında gerekli birim ile irtibatın kurulmasını sağlayan Ürkmezer, şunları söyledi: “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi amacımız Osmanlı’dan bizlere emanet olan bu güzel kente ve insanlarına hizmetin en iyisini, en kalitelisini verebilmek. Bu nedenle çalışmaların yapılırken halkın da görüşlerinin alınmasının, onlarla istişare içerisinde olmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu nedenle şahsen ziyaretlerimizin, çalışmaları yerinde incelemenin yanı sıra halk günü toplantıları ile de vatandaşlarımızın bizlere ulaşmasını dertlerini paylaşmayı, ivedilikle çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Aldığımız olumdu dönüşlerden de bunu başardığımızı görüyoruz. Hem kaymakamlık ve hem de belediye olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz.”