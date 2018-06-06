Ürkmezer, itfaiye binasının inşaatını inceledi

Fatih Ürkmezer, nisan ayında ihaleye çıkarılan ve yapımına başlanılan yeni itfaiye binasında incelemelerde bulundu.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Celal Cingöz ve İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü’den çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Ürkmezer, Safranbolu’muza adına yakışır bir itfaiye binasını inşallah çok yakında kazandıracağız” dedi.

Safranbolu’nun tarih, kültürü, doğal güzellikleri ile birlikte kendini en iyi koruyan şehirler arasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını ifade eden Ürkmezer, “Tüm bunları göz önüne alarak Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışmalarımızı 7/24 anlayışı ve vatandaş odaklı olarak yürütüyoruz. Tarihi evleri ve sokakları ile yerli yabancı tüm kesimlerin ilgi odağı olan ilçemize yakışacak bir itfaiye binasının da yapımına başladık. İnşaat çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyor. Amacımız binanın yapımını kısa sürede tamamlayıp Safranbolu’nun hizmetine sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni binanın sosyal açıdan faydalı olacağını söyleyen Ürkmezer, inşaatın tamamlandığında oluşabilecek afet durumlarında acil yönetim merkezi odası, toplantı salonu, garajlar, araç bakım garajı, su deposu, enerji merkezi odası, spor salonu gibi alanları ve yeni peyzajı ile bölgenin en modern ve sosyal itfaiye binası konumuna geleceğine inandığını belirtti.