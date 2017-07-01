Ürkmezer koruma kurulu üyeleri ile buluştu

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı’nda yapılan toplantıda konuşan Ürkmezer, kurul tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldığını belirtti.

Safranbolu’nun bir dünya markası olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran bir kent. Yine en çok merak edilen ilçeler arasında. Bu nedenle bizim de kentin idarecileri olarak bu mirasa çok daha fazla hizmet etme, tanıtım ve koruma konusunda çok daha fazla gayret göstermemiz gerekmekte. Bu nedenle koruma kurulu başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla el birliği içerisinde çalışmamız gerekmekte. Bu bilinçle hizmetlerimize devletimizin de destekleriyle ara vermeden devam edeceğiz. Kurul üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.