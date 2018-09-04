Ürkmezer, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi

Fatih ÜRKMEZER, 2018 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projelerini yerinde inceledi.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara ile birlikte inceleme yapan ve Sat Köyü, Kuzyakaöteköy, Kuzyakaköseler ve Kuzyakahacılar Köylerinin kullanmış olduğu 1.8 kilometre grup yolunun tamamlandığını söyleyen Ürkmezer, 2018 yılı YPK kararları gereğince köylere sıcak asfalt yaptıklarını , programa alınan yolların en kısa zamanda sıcak asfalt ile kaplanacağını belirtti.

Çerçen Köyüne geçen Ürkmezer, İhalesi yapılan ve tamamlanmak üzere olan içme suyu deposu inşaatını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Ürkmezer, Çerçen Köyünün Yukarı Mahallesinde bulunan eski deponun yerine kullanılacak olan deponun çok kısa bir süre içerisinde köy halkının hizmetine gireceğini söyledi.

Son olarak Hacılarobası Köyüne giden Ürkmezer ve beraberindeki heyet, burada inşaatı bitmek üzere olan ek depoda incelemelerde bulundu. Hacılarobası köyünde su sıkıntısı yaşanmaması için faaliyette olan deponun yanına ek depo yaptıklarını belirten Ürkmezer, “Köylerimizin daha yaşanır hale gelmesi için tüm ekiplerimiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda 2018 yılı KÖYDES projelerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde incelemek, hangi aşamada olduğunu görmek maksadı ile köylerimiz ziyaret ediyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalar çok kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” diye konuştu.