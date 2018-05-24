Ürkmezer, “Mahalle iftarlarına gösterilen ilgiden memnunuz”

Safranbolu Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Kapalı Pazar alanında verilen iftar yemeğine Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra bazı kurum müdürleri ve idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Oruçların açılması ve duaların okunmasının ardından vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Ürkmezer, “Vatandaşlarımızın mahalle iftarlarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı mutluyuz” dedi.

UNESCO Miras Kenti, Korumanın Başkenti Safranbolu’da eski gelenekleri, adetleri, yaşatmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Ürkmezer mahalle iftarları ile komşuluk ilişkilerini pekiştirerek gelecek kuşaklara da aktarmayı planladıklarını belirtti.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer konuşmasının sonunda “İftar programlarımıza ilgi gösteren ve oruçlarını bizlerle birlikte açan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin, inşallah bayramlara da hep birlikte huzur ve barış içerisinde gireriz” ifadelerini kullandı.