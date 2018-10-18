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Ürkmezer, milletvekillerine projeleri hakkında bilgiler verdi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Fatih Ürkmezer, 27. Dönem Karabük Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile TBMM'de bir araya gelerek projeleri hakkında bilgiler verdi.


Milletvekillerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Safranbolu'da gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verdiğini kaydeden Ürkmezer, “Yaklaşık 17 aydır devletimizin verdiği yetki çerçevesinde yürüttüğüm Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı görevim süresi zarfında Osmanlı'nın mirası olan Safranbolu'muzda gerçekleştirdiğimiz ve ileriye yönelik projelerimiz hakkında bilgiler verdim. Kendileri ile yapılabilecekler hakkında da istişare yapma önerilerinden faydalanma imkanı buldum. Sağ olsunlar her daim olduğu gibi yine desteklerini esirgemeyeceklerini bizlere ilettiler. Ben bir kez daha yakın ilgi ve alakalarından, Safranbolu'muzda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda verdikleri desteklerden dolayı Milletvekillerimiz Sayın Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy'a teşekkür ediyorum” dedi.

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