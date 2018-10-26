Ürkmezer muhtarlarla biraraya geldi

Fatih Ürkmezer ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesi Yeni İtfaiye Binası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Fatih Ürkmezer'in yanı sıra ilçe Emniyet Müdürü Osman Gül, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ilçe Nüfus Müdürü Mesut Karagözoğlu, Kaymakamlık ve Belediye birim amirleri katıldı.

Toplantıda Safranbolu'da yapılan projeler, güvenlik, altyapı, sağlık, eğitim gibi kamu hizmetleri hakkında bilgi alış verişi yapılırken muhtarlarla toplantıda vatandaşa daha iyi hizmet vermenin yolları aranarak karşılıklı görüş aktarıldı.

Fatih Ürkmezer, muhtarların demokrasinin en temel en merkez kurumları olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımız devlet ile vatandaşımız arasındaki bağdır, vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedirler. Muhtar arkadaşlarımız, vatandaşın içerisinde birebir onların sorunlarını dinleyen ve ilgili yerlere aktaran bir görev yürütüyorlar. Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımızla bugün bir araya gelerek karşılıklı istişarede bulunduk. Muhtarlık kurumunun, demokrasinin ve devlet yönetiminin temel yapı taşıdır. Vatandaşlarımıza en doğru hizmeti verebilmek için belli aralıklarda toplantılara devam edeceğiz.” dedi.