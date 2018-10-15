Ürkmezer öğrencilerle bir araya geldi

Fatih Ürkmezer, özel bir okulda öğrenciler ile bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini aktardı.

Geçtiğimiz aylarda Safranbolu'da bir şube açarak eğitim alanında hizmet vermeye başlayan özel okulda 8, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine konferans veren Ürkmezer, bilgi ve birikimlerini paylaştı. Okul tarafından her hafta düzenlenen ‘Kariyer Eğitim Saati' etkinliğinde, kaymakamlık mesleğini ve mesleğin gerektirdiği sorumlulukları anlatarak öğrencileri bilgilendiren Ürkmezer, kaymakamlık mesleğinin devletin ilçelerdeki temsilcisi olduğunu söyledi.

Ürkmezer, kaymakamlığın devletin verdiği yetki ile görev yapılan ilçede emniyet ve asayişi sağlayarak o ilçede yaşayan her yaştan vatandaşın huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, “Bununla birlikte, eğitim hizmetleri, sağlık, köylere hizmet götürme gibi daha pek çok alanda Kaymakam sorumludur. Son çıkan yasa ile ilde vali, ilçede ise kaymakam cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak addedilmiştir. Dolayısı ile bizler ilçelerde sadece bakanlıkları değil, cumhurbaşkanımızı da temsil etmekteyiz” dedi.

Öğrencilere çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Ürkmezer, “Bu eğitim hayatında da böyledir. Eğitim aldığınız süre zarfından derslerinize çok çalışmanız, bol bol okumanız gerekiyor. Zaten bizler siz değerli evlatlarımızdan sadece bunu istiyoruz. Sizler eğitimlerinize adapte olun. Biz sizin için hem geleceğinize yönelik hem de sosyal yönden her türlü projeyi gerçekleştiriyor ve planlıyoruz. Ben bu vesile böylesi etkinlikler düzenleyen okul yönetimine teşekkür ediyor, her birinize eğitim hayatlarınızda üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

Programın sonunda soru cevap bölümüne geçilirken, etkinlik sonunda okul idaresi tarafından Ürkmezer'e çeşitli hediyeler takdim edildi.