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01 Haziran 2018 21:01

Ürkmezer, Öğrencilerle İftarda Buluştu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Ürkmezer, Öğrencilerle İftarda Buluştu

01 Haziran 2018 21:01

Fatih Ürkmezer, Safranbolu Esentepe Mahallesinde bulunan KYK Yurdunda kalan öğrencilerle İftar yemeğinde bir araya geldi.


KYK İl Müdürü Kadir Öztürk’ünde eşlik ettiği iftar öncesi yurdu gezen Ürkmezer yetkililerden bilgi aldı.


Öğrenciler ve yurt personeli ile sohbet eden Fatih Ürkmezer, oruçların açılmasının ardından İngilizce, Adabı Muaşeret, Mozaik, İşaret Dili, Model Uçak dallarında verilen kurslara katılan öğrencilere sertifikalarını verdi.


Sertifika töreni öncesi öğrencilere bu tür kursların yararlı olduğunu, bazı becerilerin kazanıldığı gibi, günlük yaşamda da faydalanabileceklerini söyledi.




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