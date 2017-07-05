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05 Temmuz 2017 18:03

Ürkmezer okulları ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı ve Kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Ürkmezer okulları ziyaret etti

05 Temmuz 2017 18:03


Ürkmezer, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz ile ilçedeki okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Ürkmezer, okulların genel görünümü ve yöneticilerin eğitime ilgilerinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Safranbolu ve Karabük eğitimde başarılı bir kent. Devletimizin katkıları, eğitimcilerimizin çocuklarımıza yaklaşımları ile başarı geliyor. Biz de eğitim sistemine belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Şu ana kadar ziyaret ettiğimiz okullardan memnun ayrıldık. Gerek spor alanları, gerek derslikler, gerekse sosyal alanları ile modern birer eğitim yuvası halinde okullarımız. Ben başta Milli Eğitim Müdürümüz ve eğitimcilerimiz olmak üzere milli eğitim personeline, ailelere ve çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.




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