Ürkmezer, orucunu Akkışla Köyü’nde açtı

Fatih Ürkmezer, Ovacuma’ya bağlı Uluyayla-Akkışla Derneğinin koordinesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

İftar yemeği öncesi vatandaşlarla sohbet eden Ürkmezer, tarihi camii’yi ziyaret edip hakkında bilgiler aldı.

Uluyayla Akkışla Derneği tarafından düzenlenen programa Safranbolu’dan, Eflani’den, Ovacuma’dan, yine İstanbul’dan gelen misafirlerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu arttırdıkları için mutlu olduklarını belirten Ürkmezer, “Vatandaşlarımız ile birlikte olmak bizleri çok mutlu ediyor. Malumunuz üzere Safranbolu’da da mahallelerimizde iftar programlarımız devam ediyor. Tabii ki köylerimizde de iftar programlarımız devam ediyor. Bizlerde zamanımız el verdikçe katılmaya gayret gösteriyoruz. Doğası ile kendine hayran bırakan köylerimiz var. Şu anda içerisinde bulunduğumuz doğaya şöyle bir baktığımızda Safranbolu’muzun tarihi güzelliklerinin olduğu kadar doğası ile de ismine ne kadar yakıştığını anlıyorsunuz. Bu vesile ile ben Derneğimize ve Muhtarlığımıza böylesi güzel bir program düzenledikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik beraberlik ruhu sonsuza kadar devam edecektir. Bu birlikteliğe bir nebze de ola katılarak katkıda bulunabiliyorsak kendimizi mutlu addederiz” dedi.

Akşam ezanın okunmasının ardından açılan oruçlar ve edilen dualardan sonra kısa bir konuşma yapan Uluyayla Akkışla Derneği Başkanı Durmuş Eren, geleneksel hale getirdikleri iftar programına şehir dışında ve bölgede yaşayan insanlarını bir araya getirdikleri için Ürkmezer’e teşekkür etti.

İftar programının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ürkmezer, teravih namazının ardından programdan ayrıldı.