Ürkmezer, “SADEP gün geçtikçe amacına ulaşıyor”

Proje kapsamında Safranbolu'da kapısı çalınmadık hiçbir hane bırakmayacaklarını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bizler Kaymakamlık ya da Belediye Başkanlığı görevini ifa ederken vatandaşlarımızın bizlere bire bir ulaşabilecekleri yollar üretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla bizlere çeşitli sebeplerle ulaşamayan hemşerilerimize ulaşmak onların yanlarında olduğumuz anlatmak üzere böyle bir çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşleri olmasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Ürkmezer, “Proje gün geçtikçe amacına ulaşıyor. Arkadaşlarımızın çalışmalara başlamasından bu yana pek çok büyüğümüzün evlerinde temizlik hizmeti verdik. Engelli kardeşlerimizin taleplerine çözüm bulduk bulmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın taleplerini, şikayetlerini dinliyor, her hafta gerçekleştirdiğimiz toplantılarda değerlendirmeleri yaparak, talep sahibi vatandaşlarımızla irtibata geçiyoruz. Yani kısaca, Kaymakamlık ve Belediye olarak vatandaşlarımızla birlikte her daim istişare içerisinde hizmeti de, çözümü de birlikte üretiyoruz” diye konuştu.