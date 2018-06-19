Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 14:27

Ürkmezer, “Safranbolu’ya hizmet etmek büyük gurur”

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ürkmezer, “Safranbolu’ya hizmet etmek büyük gurur”

19 Haziran 2018 14:27


Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Emek Mahallesi, Aşağı Tokatlı ve Gümüş mahallelerinde müdürlük tarafından belirlenen, muhtarlar ya da vatandaşlar tarafından belirtilen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiği ifade edildi.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek “Ekiplerimiz Safranbolu’yu daha yaşanılır bir kent yapmak, gelecek kuşaklara daha güzel bir Safranbolu bırakmak için var güçleri ile çalışmaktalar. Bu kapsamda ekiplerimiz çeşitli mahallelerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda kaldırım, bordür, tşa duvar gibi çalışmaları sürdürmekteler” dedi.


Gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca kendilerinin tespit ettiği değil, vatandaşlardan gelen talepleri de içerdiğini kaydeden Ürkmezer, “ Biz vatandaş odaklı çalışmayı, vatandaşımızla istişare içerisinde olmayı tercih ediyoruz. Göreve ilk başladığım zaman da söylediğim gibi Safranbolu’ya hizmet etmek büyük bir gurur. Ancak bunu hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde yapacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç