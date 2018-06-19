Ürkmezer, “Safranbolu’ya hizmet etmek büyük gurur”

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Emek Mahallesi, Aşağı Tokatlı ve Gümüş mahallelerinde müdürlük tarafından belirlenen, muhtarlar ya da vatandaşlar tarafından belirtilen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiği ifade edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek “Ekiplerimiz Safranbolu’yu daha yaşanılır bir kent yapmak, gelecek kuşaklara daha güzel bir Safranbolu bırakmak için var güçleri ile çalışmaktalar. Bu kapsamda ekiplerimiz çeşitli mahallelerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda kaldırım, bordür, tşa duvar gibi çalışmaları sürdürmekteler” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca kendilerinin tespit ettiği değil, vatandaşlardan gelen talepleri de içerdiğini kaydeden Ürkmezer, “ Biz vatandaş odaklı çalışmayı, vatandaşımızla istişare içerisinde olmayı tercih ediyoruz. Göreve ilk başladığım zaman da söylediğim gibi Safranbolu’ya hizmet etmek büyük bir gurur. Ancak bunu hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde yapacağız” diye konuştu.