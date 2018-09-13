Ürkmezer, “Safranbolu'ya yakışır bir itfaiye binası olacak”

Fatih Ürkmezer Safranbolu'da yapımı devam eden yeni itfaiye binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Bölgede çıkan yangın, kurtarma operasyonu gibi olaylara hızlı şekilde müdahale ederek dikkatleri üzerine çeken Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü için yeni ve daha modern tasarlanan hizmet binası inşaatında sona gelindi. Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışmalarını 7/24 anlayışı ve vatandaş odaklı olarak yürüttüklerini kaydeden Ürkmezer, “Tarihi evleri ve sokakları ile yerli yabancı tüm kesimlerin ilgi odağı olan ilçemize yakışacak itfaiye binamızın yapımında sona yaklaşıyoruz. İnşaat çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyor. Amacımız binanın yapımını kısa sürede tamamlayıp Safranbolu'nun ve bölgenin hizmetine sunmaktır” dedi.

İtfaiye binasındaki çalışmaları yerinde inceleyen ve Fen İşleri Müdürü Celal Cingöz ile İtfaiye Müdür Vekili Mehmet Gökcü'den çalışmalar ile ilgili bilgi alan Fatih Ürkmezer, “Bina sosyal yönden de hayli zengin olarak tasarlanırken, olası afet durumlarında Acil Yönetim Merkezi Odası, Toplantı Salonu, Garajlar, Araç Bakım Garajı, Su Deposu, Enerji Merkezi Odası, Spor Salonu, Engelli Tuvaleti gibi alanları ve yeni peyzajı ile bölgenin en modern ve sosyal itfaiye binası olacak” diye konuştu.