Ürkmezer, SAKEM personeli ile iftar yaptı

Fatih Ürkmezer, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM)’de SAKEM personeli ile iftarda bir araya geldi.

SAKEM Aslanlar Şubesinde verilen iftar yemeğinde konuşan Fatih Ürkmezer, kurslar dolayısıyla insanların kendilerini geliştirdiğini belirterek Halk Eğitim Merkezlerinin ve SAKEM’in insanların sosyalleşmesi açısından önemli olduğunu söyledi. SAKEM vasıtası ile yaklaşık 5 bin kişiye ulaştıklarını ifade eden Ürkmezer, “Bunlar tabi ki hiç birimizin kendi başına yaptığı bir şey değil. Devletimizin, hükümetimizin politikası çerçevesinde yürütülüyor. Burada kimse yeniden bir yerleri keşfetmiyor. Örneğin Halk Eğitim Merkezlerinin son 15 yılda geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Yani belediyeciliğin tarihini bilenler de yine belediyeciliğin nereye hangi noktaya geldiğini görebilirler. Burada başlattığımız faaliyetlerin birçoğuna cumhurbaşkanımızın başlattığı faaliyetlerin devamı niteliğinde” dedi.

“Belediyeciliğin asli görevleri olan asfalt, çevre temizliği, parke, kaldırım yapmak tabiî ki önemli ancak en önemli şey vatandaşa dokunmak” diyerek konuşmasını sürdüren Ürkmezer, “ Görevimiz vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Göreve başlayalı yaklaşık bir yıl oldu. Safranbolu’da görev yapmaktan her zaman gurur duydum. Bu bir yılda da hedefim her zaman vatandaşa yakın olmak idi. Onlarla iç içe, dertlerine ortak olarak, elimizden geldiğince çare bularak. Çünkü belediyecilik budur. Nasıl ki cumhurbaşkanımız bizlerden bunu istiyor, bende sizlerden bunu bekliyorum. Vatandaşın yanında olmamız için hiçbir mesai mefhumumuz yok” diye konuştu.

Ürkmezer, Safranbolu’ya ve Safranbolu insanına hizmetin en iyisini vermek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.