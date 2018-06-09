Ürkmezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Fatih Ürkmezer, Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Safranbolu’da verilen iftar yemeğine Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer, diğer protokol üyeleri, çok sayıda şehit ailesi ile gazilerimiz katıldı.

İftar öncesi Eşi Miray Ürkmezer ile birlikte aileler ile teker teker ilgilenen, sohbet eden Ürkmezer, “Öncelikle tuttuğumuz oruçların kabul olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Safranbolu’da huzurlu bir ramazan geçiriyoruz. İnşallah çok yakında da bayrama hep birlikte gireceğiz. Ben burada olan ya da çeşitli sebeplerden burada bulunamayan, başta sizlerin ve yakınlarınızın şimdiden pazar günü eda edeceğimiz Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Çeşitli vesilelerle tüm şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldiklerini ifade eden Ürkmezer, “ İnşallah bir arada olmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarımız ile birlikte şehit ailelerimizin gazilerimizin iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Değerli misafirler, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Ankara’da bir toplantıya iştirak etmiştik. Üzerimizde kalmasın, cumhurbaşkanımızın, içişleri bakanımızın, oradaki tüm bürokratlarımızın sizlere selamları var. Emin olun ki devletimizin iradesi, kararlılığı inşallah kökü nerede olursa olsun ister içeride ister dışarıda, hangi ideolojiyi güderse gütsün, hangi kılıkta olursa olsun tüm hainlerin kafasını ezecektir. İşte görüyoruz, tüm güvenlik güçlerimiz 24 saat esasına dayanarak teröristlerle Vatanımız için sonuna kadar savaşıyorlar. Ben bir kez daha Ramazan ayınızı ve Bayramınızı tebrik ediyor, Cennet Vatanımız uğruna Şehit düşen evlatlarımıza Allah’tan Rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.