Ürkmezer, “Talepler acil olarak değerlendiriliyor”

Fatih Ürkmezer, uzun süredir devam eden Halk Günü Toplantılarında vatandaşlardan gelen taleplerin toplantının hemen akabinde değerlendirildiğini söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve Ürkmezer’e şikayet ve taleplerini bire bir aktardıkları halk günü toplantısı bu haftada vatandaşların yoğun ilgisi ile tamamlandı. Toplantının başlangıç amacına uygun bir şekilde devam ettiğini belirten Ürkmezer, “Burada Safranbolu’da yaşayan, devlete, kaymakamlığa, Belediyeye ulaşamayan vatandaşlarımız için köprü olmak, varsa taleplerini alarak ivedilikle çözüm bulmak için bulunuyoruz. Uzun süredir devam ettirdiğimiz Halk Günü Toplantıları vasıtası ile pek çok vatandaşımızın sorununa çözüm bulma fırsatı yakaladık. Yine çalışma programımız dahilinde olanlar için de talep sahiplerine bilgilendirmede bulunduk” dedi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin toplantının hemen akabinde değerlendirildiğini söyleyen Ürkmezer, “Her toplantıda Kaymakamlık ve Belediyemize bağlı birim müdürleri de hazır bulunuyor. Onlarda gelen talepleri not alıyor. Bu şekilde verilecek hizmetin kalitesi artarken tamamlanma süresi de kısalmış oluyor. Ben vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız ile çok daha yaşanılır bir Safranbolu için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.