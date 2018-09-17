İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürkmezer vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Safranbolu’da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birebir anlatabilmeleri için başlatılan Halk Günü Toplantıları, vatandaşların yoğun katılımı ile sürüyor.

Safranbolu'da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birebir anlatabilmeleri için başlatılan Halk Günü Toplantıları, vatandaşların yoğun katılımı ile sürüyor.


Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantılarına Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra kaymakamlık ve belediye birim müdürleri de katılıyor.


Sorunların ya da taleplerin ile ilgili birimin yetkilisine anında aktarılabildiği toplantıda Ürkmezer sırası ile her vatandaşı dinliyor. Taleple ilgili birim yetkilisinden konu ile ilgilenilmesi talimatının ardından yine vatandaşa bilgi veriliyor.


Toplantının amacının talep, istek ya da şikâyetlerini ilk ağızdan dinleyerek, çözümü birlikte üretmek olduğunu belirten Ürkmezer, “Halk Günü Toplantılarımız uzun süredir devam ediyor. Bu aşamada pek çok sorunu çözdük. Çok sayıda talebi devletimizin bizlere verdiği yetki çerçevesinde sonuca ulaştırdık. Göreve başladığım ilk gün de ifade ettiğim gibi Safranbolu'da görev yapmak büyük bir gurur. Safranbolu'ya bir şeyler yapılacaksa bunu devlet millet el birliği içerisinde, karşılıklı istişareler ile yapacağız. Bunu da hep birlikte başarıyoruz. Ben bizlere güvenen, destek ve dualarını esirgemeyen değerli Safranbolulu hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.