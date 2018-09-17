Ürkmezer vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Safranbolu'da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birebir anlatabilmeleri için başlatılan Halk Günü Toplantıları, vatandaşların yoğun katılımı ile sürüyor.

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantılarına Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra kaymakamlık ve belediye birim müdürleri de katılıyor.

Sorunların ya da taleplerin ile ilgili birimin yetkilisine anında aktarılabildiği toplantıda Ürkmezer sırası ile her vatandaşı dinliyor. Taleple ilgili birim yetkilisinden konu ile ilgilenilmesi talimatının ardından yine vatandaşa bilgi veriliyor.

Toplantının amacının talep, istek ya da şikâyetlerini ilk ağızdan dinleyerek, çözümü birlikte üretmek olduğunu belirten Ürkmezer, “Halk Günü Toplantılarımız uzun süredir devam ediyor. Bu aşamada pek çok sorunu çözdük. Çok sayıda talebi devletimizin bizlere verdiği yetki çerçevesinde sonuca ulaştırdık. Göreve başladığım ilk gün de ifade ettiğim gibi Safranbolu'da görev yapmak büyük bir gurur. Safranbolu'ya bir şeyler yapılacaksa bunu devlet millet el birliği içerisinde, karşılıklı istişareler ile yapacağız. Bunu da hep birlikte başarıyoruz. Ben bizlere güvenen, destek ve dualarını esirgemeyen değerli Safranbolulu hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.