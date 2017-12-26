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26 Aralık 2017 15:16

Ürkmezer, vatandaşlarla buluşuyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Ürkmezer, vatandaşlarla buluşuyor

26 Aralık 2017 15:16

Fatih Ürkmezer, ‘Halk Günü’ düzenleyerek, vatandaşların sorunlarını dinliyor.


Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Fatih Ürkmezer, talepleri teker teker dinledi.


Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Ürkmezer, amaçlarının Safranbolu’ya ve Safranbolulara hizmetin en iyisini ve en kalitelisini vermek olduğunu söyledi.


Ürkmezer, “ Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözüme ulaştırmak. Bu bağlamda böyle bir toplantı düzenledik. Her pazartesi vatandaşlarımız ile bir araya gelerek birim Müdürlerimiz ile birlikte onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bu toplantı bundan böyle her hafta gerçekleştirilecek. Bizler sorunların giderilmesi ve halkımıza hizmet için buradayız. İnşallah toplantılarımız çok daha geniş kapsamlı olarak devam edecek. Kapımız vatandaşlarımıza her daim sonuna kadar açıktır.” dedi.




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