Ürkmezer, yaz spor okulunu ziyaret etti

Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığı ile açılan yaz spor okulu faaliyetlerini yerinde görmek ve sporculara başarılar dilemek amacı ile kursların verildiği Safranbolu Kapalı Spor Salonunu ziyaret etti.

Yaz Spor Okulları faaliyetlerin koordinasyonunu yürüten Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan’dan program hakkında bilgi alan Fatih Ürkmezer, spor yapan çocuklarla yakından ilgilendi.

Verilen kurslar hakkında açıklama yapan Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan Özcan, “Bu yıl yaz spor okullarımızı Safranbolu Belediyesi koordinesi ile başlattık. Amacımız, çocuklarımızın yaz dönemindeki serbest zamanlarını spor faaliyetleri ile geçirmelerin sağlamaktır. İlçemizdeki bu ihtiyacı gidermek adına Sayın Dr. Fatih Ürkmezer beyefendinin destekleri ile her iki kurumumuzun işbirliğinde bu kursları planladık ve 25 Haziran tarihinde başlattık” dedi.

Safranbolu’da 7’den 70’e her kesimi spora teşvik etmek amacı ile sportif alanda önemli yatırımların yapıldığını ve hemen her platformda sporun sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıklarını ifade eden Fatih Ürkmezer, “Bu nedenle geçtiğimiz günlerde Spor Toto Genel Müdürlüğü ile oldukça önemli bir projenin protokolünü imzaladık. Protokol çerçevesinde Safranbolu’ya beş adet spor tesissinin çok kısa bir sürede kazandırılacak. Bu bağlamda belediyemiz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile Yaz Spor Okullarını başlattık. Yaz Spor Okullarında yaklaşık 500 çocuğumuz eğitim almakta. İki dönem sürecek kurslarımız 25 Haziran -25 Temmuz ile 25 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında basketbol, voleybol, futbol ve jimnastik branşlarında gerçekleşecek. Kurslarda her yaş grubuna hitap eden branşları seçtik. Çocuklarımızın okul yoğunluğundan sonra serbest zamanlarında spor yapmalarına imkân sağlamaktayız. Okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm çocuklarımız tercih ettikleri branşlarda faaliyetlere katılabilecekler. Ben eminim ki; Safranbolu çok yakında önemli sporcular yetiştirmeye başlayacak. Daha önce de belirttiğim gibi Safranbolu’muz spor adına ihtiyacı olan devlet yatırımlarına hızlı bir şekilde kavuşuyor” dedi.

Ürkmezer, yaptığı açıklamanın ardından kurslara katılan çocuk ve gençlerle bir süre daha sohbet ederek antrenör ve kursiyerlere kolaylıklar diledi.