Ürkmezer'den 10 Kasım Mesajı

Fatih Ürkmezer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Kasım'ın Türk milleti için, büyük önderini anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek, ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günü de olduğunu belirten Ürkmezer, “Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80 inci yıldönümünde rahmetle ve şükranla anıyoruz. Türk milleti, insanlığın ortak değerlerine, medeniyetin şekillenmesine büyük katkıda bulunmuş, tarihe ve insanlığa mal olmuş bir lider olan Atatürk'ü yetiştirmiş yüce bir millettir. Bu yüce millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919'da başlayıp 1923'te Cumhuriyeti kurarak taçlandırdığı büyük mücadelede, bizleri vatansız bırakmak isteyenleri kanıyla, canıyla, yüreğiyle durdurmuştur. Milletimizin büyük fedakârlıklarla kazandığı İstiklal Savaşı'nın ardından kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin büyüklüğünü yansıtan eşsiz bir eserdir. Bu eşsiz eserin temel felsefesi, ülkeyi muasırlaştırmak, milletimizin sahip olduğu imkânları güçlendirmek, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Hepimizin en temel görevi, bu idealleri hayata geçirmek olmalıdır." dedi.