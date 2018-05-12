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12 Mayıs 2018 19:44

Ürkmezer’den anneler günü mesajı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Ürkmezer’den anneler günü mesajı

12 Mayıs 2018 19:44

Fatih Ürkmezer, anneler günü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.


“Her anne bir kahramandır” diyen Ürkmezer mesajında şunları söyledi: “Bizleri canından bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için bizlere adayan annelerimiz, hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımalarıdır. İslam inancına göre de anneliğin dünyanın en kutsal vazifelerinden birisidir.Bütün arzumuz, bütün çabamız annelerin yüreklerinin yangın yerine dönmediği, annelerin evlat acısı yüzünden gözyaşı dökmediği bir Türkiye’yi inşa etmektir. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru, annelerin yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir. Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiye doyurmak ve onların ilgisine layık olmak hepimizin asli görevidir. Anneler Günü vesilesiyle, toplumu şekillendirmede büyük rolü olan annelerimizi en içten duygularımla selamlıyor, genç yaşlı bütün annelerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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