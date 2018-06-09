Ürkmezer’den Yeni doğan bebeklere ziyaret

Fatih Ürkmezer ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini projeyi yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ziyaret etti.

Yeni doğan 4 bebeğin evine yapılan ziyarette, doğum yapan annelere içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantası hediye edildi. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşın yanında olduklarını belirten Ürkmezer, "Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik’’dedi.

Ürkmezer, “İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Yeni doğan bebeklerimize ise yol göstericimiz Kuran-ı Kerim ve Türklüğün sembolü bayrağımızı hediye ediyoruz. Gelecek nesillerin bu iki önemli değerimizin varlığının bilinciyle büyümelerini temenni ediyor, yeni doğan bebeklerimizin ailelerine hayırlı evlat, vatanına ve milletine bağlı bireyler olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aileler, Fatih Ürkmezer ve ekibinin yaptığı ziyaretten memnun olduklarını belirttiler.