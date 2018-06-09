Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 13:13

Ürkmezer’den Yeni doğan bebeklere ziyaret

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr.

Ürkmezer’den Yeni doğan bebeklere ziyaret

09 Haziran 2018 13:13

Fatih Ürkmezer ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini projeyi yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ziyaret etti.


Yeni doğan 4 bebeğin evine yapılan ziyarette, doğum yapan annelere içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantası hediye edildi. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşın yanında olduklarını belirten Ürkmezer, "Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik’’dedi.


Ürkmezer, “İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Yeni doğan bebeklerimize ise yol göstericimiz Kuran-ı Kerim ve Türklüğün sembolü bayrağımızı hediye ediyoruz. Gelecek nesillerin bu iki önemli değerimizin varlığının bilinciyle büyümelerini temenni ediyor, yeni doğan bebeklerimizin ailelerine hayırlı evlat, vatanına ve milletine bağlı bireyler olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Aileler, Fatih Ürkmezer ve ekibinin yaptığı ziyaretten memnun olduklarını belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç