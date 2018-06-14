Ürkmezer’in Ramazan Bayramı Mesajı

Fatih Ürkmezer Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ürkmezer mesajında, “ Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, sabrın, şükrün ve hidayetin mükâfatı olan Ramazan Bayramı’na hep birlikte ulaştık. Ramazanın bereketlendirdiği iftar sofralarımızda dostlarımızla bir araya gelmenin, lokmalarımızı paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmanın manevi huzurunu yaşadık. Toplumsal hoşgörü ve dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, merhametin, affetmenin ve muhabbet ikliminin had safhada hissedildiği bir ayı geride bıraktık. Bizler Safranbolulular olarak tüm insanlara Safranbolu’ya gelip görmelerini, Safranbolu’nun tarihi, kültürel ve muhteşem doğasını bizzat ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu vesile ile bütün Safranbolulu hemşerilerimizin, Safranbolu’ya gelecek olan yerli yabancı bütün misafirlerimizin, hem kendilerine hem de ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir Ramazan Bayramı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.