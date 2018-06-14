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14 Haziran 2018 14:34

Ürkmezer’in Ramazan Bayramı Mesajı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Ürkmezer’in Ramazan Bayramı Mesajı

14 Haziran 2018 14:34

Fatih Ürkmezer Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ürkmezer mesajında, “ Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, sabrın, şükrün ve hidayetin mükâfatı olan Ramazan Bayramı’na hep birlikte ulaştık. Ramazanın bereketlendirdiği iftar sofralarımızda dostlarımızla bir araya gelmenin, lokmalarımızı paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmanın manevi huzurunu yaşadık. Toplumsal hoşgörü ve dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, merhametin, affetmenin ve muhabbet ikliminin had safhada hissedildiği bir ayı geride bıraktık. Bizler Safranbolulular olarak tüm insanlara Safranbolu’ya gelip görmelerini, Safranbolu’nun tarihi, kültürel ve muhteşem doğasını bizzat ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu vesile ile bütün Safranbolulu hemşerilerimizin, Safranbolu’ya gelecek olan yerli yabancı bütün misafirlerimizin, hem kendilerine hem de ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir Ramazan Bayramı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




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