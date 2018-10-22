Uyanık çalışan tırnakçılık yöntemi ile dolandırıcılığı engelledi

Karabük'te elektronik dükkanı çalışanı, müşteri gibi girdiği dükkanda ‘tırnakçılık' diye tabir edilen yöntemle kendisini dolandırmak isteyen genç kızı kovdu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir elektronik dükkanında meydana geldi. Telefon aksesuarı almak istediğini belirten bir genç kız, çalışan görevliye kulaklıkların fiyatını sordu. 25 TL fiyatı olan kulaklık alan genç kız, görevliye verdiği 200 TL'nin üstünü aldığı sırada 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek değiştirmesini istedi. Görevliyi ‘tırnakçılık' adı verilen yöntemle dolandırmak isteyen genç kız, parayı cüzdanının altına saklayarak para üstünü vermediğini iddia etti. Dolandırılacağını anlayan görevli, kızın elindeki tüm paraları alarak sahte olabileceği için verdiği 200 TL'yi kıza geri vererek dükkandan kovdu. O anlar dükkanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kişi ile birlikte gelen genç kızın diğer esnafları da aynı yolla dolandırmaya çalıştığı ve 45 plaka bir araçla şahısların ortadan kayboldukları öğrenildi.