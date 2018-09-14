İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandı

Kişilerde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla başlatılan uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandı.


Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandı.


İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, 25 katılımcının kurslarda eğitim aldığını belirterek, “Eğitim 32 saat sürdü. İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, iş deneyimlerini artırmalarına ve kendi işlerini kurmalarına, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve engelli, eski hükümlülere yönelik tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenleyeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.