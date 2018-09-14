Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandı.

İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, 25 katılımcının kurslarda eğitim aldığını belirterek, “Eğitim 32 saat sürdü. İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, iş deneyimlerini artırmalarına ve kendi işlerini kurmalarına, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve engelli, eski hükümlülere yönelik tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenleyeceğiz” dedi.