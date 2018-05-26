Uyum komisyonu ilk toplantısını yaptı

Toplantıya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kuşçuoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi, Filiz Akkaş, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş katıldı.

TOBB AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Bafra TSO Başkanı Göksel Başer, Türkiye’nin AB Süreci ve TOBB’un Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, komisyon üyelerinin AB süreci ile ilgili görüş ve önerileri alınarak AB Uyum Komisyonu’nun Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili neler yapılabileceği değerlendirilerek toplantı son buldu.

Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin iş dünyasını ilgilendiren konularını takip etmek amacıyla kurulan TOBB AB Uyum Komisyonuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74.Genel Kurulu’nda seçilmişti.