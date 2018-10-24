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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adliyede

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında üzerinden uyuşturucu madde çıkan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan kontrollerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 22 yaşındaki B.M.K isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsa ait poşette yapılan kontrolde ağırlığı 84,5 gram olan bonzai maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirildi.


‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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