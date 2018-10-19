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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Narkotik ekipleri tarafından Safranbolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine takibe alınan M.İ. ve F.G. isimli şahısların adreslerine yapılan baskında toz esrar ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik timlerince yapılan operasyonda gözaltına alınan M. İ. ve F.G. ile birlikte H.M.B, O.B, S.S.K. ve İ.Ü. isimli şahıslar ifadelerinin ardından Safranbolu Adliyesine sevk edildi.


Savcılıkça ifadeleri alınan şahsılardan H.M.B, O.B., S.S.K. ve İ.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.İ. ve F.G. uyuşturucu madde temin ve ticaretinden dolayı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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