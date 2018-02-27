Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Karabük ve Bursa’da operasyon düzenlemişti.
Emniyetteki sorgularının ardından Karabük Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.D, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.G.S adli kontrol şartıyla serbest kalırken, B.B., B.T., S.T., Y.Y., R.B. ve A.A. ise tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.