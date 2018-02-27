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27 Şubat 2018 10:38

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Karabük ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

27 Şubat 2018 10:38


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Karabük ve Bursa’da operasyon düzenlemişti.


Emniyetteki sorgularının ardından Karabük Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.D, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.G.S adli kontrol şartıyla serbest kalırken, B.B., B.T., S.T., Y.Y., R.B. ve A.A. ise tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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