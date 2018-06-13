Uyuşuturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu madde getiren Y.H. ve E.G isimli şahısları gözaltına alındı. Kiralık araçla Karabük’e geldikleri belirlenen şüphelilerin Bölge Trafik önünde durdurulup gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında araç sürücüsü Y.H isimli şahıstan 6.47 gram SKANK uyuşturucu madde, E.G isimli şahıstan 9.30 gram SKANK, 1.27 gram Macun ve 5 Adet kral figürlü extacy uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.