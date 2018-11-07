Uzakdoğulu turistlerin Osmanlı kenti Safranbolu hayranlığı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi yabancı turistlerin akınına uğruyor.

En iyi korunan 20 kent arasında bulunan, Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları, doğası ve güzellikleri ile cazibe merkezi olan Safranbolu uzakdoğulu turistlerin akınına uğradı. Mimari plan olmadan yapılmasına rağmen birbirinin manzarasını kapatmayan konakların bulunduğu, Anadolu hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısı ile Osmanlı kenti olarak adlandırılan Safranbolu'yu Tayvan, Çin, Kore ve Japonya gibi ülkelerden çok sayıda turist ziyaret ediyor. Safranbolu'nun en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Hıdırlık Tepesi kenti yüksekten görmesi nedeni ile seyir terası olarak yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak mekanı olmayı başarıyor.

“Safranbolu'ya kültür ve turizm çerçevesinde geliyorlar”

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun 1994 yılından itibaren bir dünya miras kenti olduğunu belirterek, “Aralık ayında 24. Yılımızı kutlayacağız. Bu bizim için çok güzel bir şey. Bunda yerli turistin çok önemli bir yeri var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin her kesiminden Safranbolu'ya kültür turizm çerçevesinde geliyorlar. Bizler onlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Uzakdoğulu turistler Safranbolu'ya akın etti”

UNESCO şehri olmanın Safranbolu'ya farklı bir yer kazandırdığını ifade eden Ürkmezer, “Uzakdoğulu turistler Safranbolu'yu çok tercih ediyorlar. Yıllar içerisinde Japonya'dan çok turist ağırlayan Safranbolu Çinli, Koreli ve Tayvanlı turistlerde ağırlıklı olarak başı çekiyor. Özellikle Çinliler Safranbolu'nun her zaman yoğunluk yaşamasına sebep oluyorlar. Hafta içi olmasına rağmen hem yerli turistlerimiz vardı hem de özellikle yabancı turistlerimiz çok fazlaydı. Uzakdoğulu turistler sizin de ifade ettiğiniz gibi Safranbolu'ya akın etti. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü birçok otelci ile görüştüm. Hepsinin otellerinde doluluk var” diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlere Safranbolu'nun tanıtımının devam edeceğini kaydeden Ürkmezer, yeni yatırımlarla beraber turistleri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık tarihi konaklarıyla ün yapmış Safranbolu'yu Ocak-Ekim 2018 tarihleri arasında 266 bin 437 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretleri en fazla gerçekleştiren 185 bin 354'ü yerli turist olurken, 81 bin 83'ü yabancı turistler yer aldı.