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14 Mayıs 2018 12:01

Uzman Çavuş Oğuz İnan için mevlit okutuldu

Yenice İncebacaklar mevkiinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Oğuz İnan ve nezdinde tüm şehitlerimize Mevlit okutuldu.

Uzman Çavuş Oğuz İnan için mevlit okutuldu

14 Mayıs 2018 12:01


Safranbolu Siteler Camii’nde okunan mevlide Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, İlçe Müftüsü Hasan Güneş, şehidin mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Mevlid’in ve İlçe Müftüsü Güneşin yaptığı duanın ardından ikramda bulunuldu. Mevlit sonrası kısa bir konuşma yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu’nun şehitlerine, gazilerine ve yakınlarına her daim sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.


Vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden vatan evlatlarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydeden Ürkmezer, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlerin her zaman gurur ve onur kaynağıdır. Bu gün de şehidimiz, Uzman Çavuş Oğuz İnan nezdinde tüm şehitlerimizi dualarla yad ettik. Ben bir kez daha tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, ilgi ve alakasını esirgemeyen Safranbolulu hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.




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