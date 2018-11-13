Uzmanlar uyarıyor: "Diyabet gözde önemli hasarlara yol açıyor."

Dr. Yusuf Durlu, 20 ile 65 yaş arasındaki kişilerde en sık görülen körlük nedeninin diyabet olduğunu söyledi.

Durlu, yüzyılın en önemli sağlık sorunlarının arasında yer alan diyabetin, ülkemizde de çok sık görüldüğünü ve yaklaşık 8 milyon kişinin diyabetli olduğunu kaydetti.

Diyabetin, başka bir çok hastalığa zemin hazırladığını ve bazı organlarda kalıcı hasarlara yol açtığını vurgulayan Durlu, gözde de önemli hasarlar yaptığını söyledi.

Şeker hastalığında, kontrolü yapılmayan hastaların daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yusuf Durlu, "Şeker hastalığının süresi arttıkça gözde hasar yapma riski artıyor. Bu risk özellikle diyabet hastalığının onuncu yılından sonra ortaya çıkıyor. Öncelikli olarak gözün ağ tabakası (retina) etkileniyor. Katarakt, diyabetli hastalarda daha sık ve erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Diyabet, göz kaslarının sinirlerini tutarak felçlere, göz içi kanamalara ve ileri evrelerde göz içi basıncının artması yani glokoma yol açabiliyor” diye konuştu.

Hastalarda genellikle yavaş ilerleyen görme azalması ve bazen de ani görme kayıplarının da olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yusuf Durlu, şunları söyledi:

“Hastaların gözlerinde hasar oluşmasına karşın görmeyle ilgili önemli şikayetleri de olmayabilir. Bu durum şeker hastalarının muayenelerinin, diyabet uzmanıyla beraber göz doktoru tarafından yapılmasının önemini gösteriyor. Erken tanı, sık kontroller ve uygun tedaviyle birçok diyabetli hastada ciddi görme kayıpları engellenebiliyor. Bu nedenle şeker hastalarının görmelerinde azalma olmasını beklemeden ilk tanı konulduğu zaman ve daha sonra en az yılda bir kez damlalı göz dibi muayenesi yaptırmaları çok önemli.”