Uzun, “Cam terasa ulaşım daha kolay olacak"

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ile yaptığı incelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılıp, 2012 yılında yapımına başlanan ve 2013 yılında tamamlanan Safranbolu cam terasın Karabük’ün ve bölgenin gözbebeği konumuna geldiğini belirterek, “Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği cam terasa ulaşım noktasındaki yola alternatif üretmeye çalışıyorduk. Sonuç itibari ile yapılan incelemeler neticesinde Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz” dedi.

Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu bittiğinde cam terasa ulaşımın çok daha rahat olacağını vurgulayan Genel Sekreter Uzun, “Safranbolu Belediyesi sınırından başlayan yol genişletme çalışmalarımız bittiğinde güzel bir hizmeti daha İlimize kazandırmış bulunacağız. Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu üzerinde araçların haricinde yayalar için yürüyüş yolu ve bisiklet yolu da bulunacak. Karabük İl Özel İdaresi olarak her daim İlimizin kalkınması ve gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek. Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu şimdiden İlimize ve bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.