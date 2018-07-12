Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:31

Uzun, “Cam terasa ulaşım daha kolay olacak"

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, çalışması devam eden Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Uzun, “Cam terasa ulaşım daha kolay olacak

12 Temmuz 2018 11:31


Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ile yaptığı incelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılıp, 2012 yılında yapımına başlanan ve 2013 yılında tamamlanan Safranbolu cam terasın Karabük’ün ve bölgenin gözbebeği konumuna geldiğini belirterek, “Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği cam terasa ulaşım noktasındaki yola alternatif üretmeye çalışıyorduk. Sonuç itibari ile yapılan incelemeler neticesinde Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz” dedi.


Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu bittiğinde cam terasa ulaşımın çok daha rahat olacağını vurgulayan Genel Sekreter Uzun, “Safranbolu Belediyesi sınırından başlayan yol genişletme çalışmalarımız bittiğinde güzel bir hizmeti daha İlimize kazandırmış bulunacağız. Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu üzerinde araçların haricinde yayalar için yürüyüş yolu ve bisiklet yolu da bulunacak. Karabük İl Özel İdaresi olarak her daim İlimizin kalkınması ve gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek. Gümüş Mahallesi-Cam teras bağlantı yolu şimdiden İlimize ve bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç