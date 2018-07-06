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06 Temmuz 2018 13:13

Uzun, “İhalesini yaptığımız işlerin kontrol edilmesinde hassasız”

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yapımı devam eden Safranbolu Harmanlar Ortaokulu’nun ve Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)Hizmet Binası’nın inşaatlarını inceledi.

Uzun, “İhalesini yaptığımız işlerin kontrol edilmesinde hassasız”

06 Temmuz 2018 13:13


Genel Sekreter Uzun, İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip, teknik personel ve müteahhit firma yetkilileri ile birlikte ilk olarak Safranbolu Harmanlar 16 Derslik Ortaokulu’nda ardından da Beşbinevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu.


Yaptığı incelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Uzun, Karabük İl Özel İdaresi olarak ekipleri ile sahada çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “ İhalesini yaptığımız işlerin kontrol edilmesinde hassasız. Daha önce ihalesini yaptığımız ve çalışmaları devam eden Safranbolu Harmanlar 16 Derslik Ortaokulu’nda yüzde 50 oranında, yine yapımı tamamlanma aşamasına gelen BİLSEM ’de ise yüzde 92 seviyesine ulaşıldı. Bu iki yatırımda 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.


Uzun, kurum tarafından yapılan her işte çok dikkatli davrandıklarını, işleri bu şekilde takip ederek oluşabilecek muhtemel sorunların önüne geçtiklerini söyledi.




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