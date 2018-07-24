Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 18:02

Uzun, “Sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor”

2018 yılında köy yollarında 80 kilometre sıcak asfalt yapmayı hedefleyen Karabük İl Özel İdaresi çalışmalarına devam ediyor.

Uzun, “Sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor”

24 Temmuz 2018 18:02


Sıcak asfalt programı kapsamında merkeze bağlı Arıcak köyünde çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdare tarafından yaklaşık üç yıldır kente yapılan en büyük hizmetin asfalt çalışmaları olduğunu belirterek, “Karabük merkez ve ilçelerinde üretimini kendimizin yaptığı soğuk asfalt çalışması ile köylerimizin yol standartları en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılıyor. Sathi kaplamanın yanı sıra bu yıl bir ilki daha gerçekleştirerek sıcak asfalt çalışmasına başladık. İlimiz geneli 87 bin ton asfalt ile 80 km sıcak asfalt hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartları müsait oldukça hem sathi kaplama hem de sıcak asfaltta çalışmalarımız sürecek” dedi.


Genel Sekreter Uzun son olarak, özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç