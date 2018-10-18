Uzun, “Türk Kızılayı Karabük Şubesi ilkleri gerçekleştiriyor”

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı'nın çabaları ile başlatılan “Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci” adı altındaki proje hayata geçti.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, “Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak bir ilke imza atmış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 aydır emek sarf ettiğimiz Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) projemiz olan “Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci” adı altında başlattığımız projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız” dedi.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun proje ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Projemizin amacı; Karabük İlimizde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan 40 bayan mültecimizi belirledik. Bu mültecilerimiz bir ay boyunca Karabük Halk Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen bir öğretmeniz eşliğinde öncelikle Türkçe dersi eğitimi alacaklar. Sonraki 8 ay boyunca da kendi el becerilerine yönelik bir çalışma yapacağız. Gelen mültecilerimizin ilk bir aylık ücretleri bizim BAKKA projemizden karşılanacak. Bizim diğer çalışma ortağımız olan İŞKUR ise; 8 ay boyunca gelen mültecilerimize günlük yol parası, harçlık olarak belli bir miktar para ödeyecek. Toplamda 300 bin TL nin üzerinde bir proje. Amacımız Karabük'te yaşayan mültecilerimize bu el becerilerini pekiştirerek ve kazandırarak ailelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak. 9 ayın sonunda da bu yapmış oldukları el emeği göz nuru işlerini sergilemelerine ve satmalarına yardımcı olarak kursumuza katılan mülteci kardeşlerimize eşit bir şekilde dağıtacağız. Elimizden geldiğince en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren birçok güzel projeye imza attık. Bundan sonrada Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz.”

“Kursiyerlerimizin çocukları için kreş odası hazırladık”

“Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci” adı altında başlatılan projede kursiyerlerin çocuklarını da düşündüklerini ifade eden Başkan Uzun; “Gerçekten güzel bir proje başlatmış olduk. Bu kurs boyunca yapmış olduğumuz bir diğer çalışma ise; kursa katılan mülteci kardeşlerimizin çocukları için bir kreş odası hazırladık. Gençlik Kollarımızdan oluşan gönüllü gençlerimiz burada kurs gören mülteci kardeşlerimizin çocuklarına kurs bitim saatine kadar gönüllü olarak bakıyorlar. Onlar ile oyun oynayıp hoş bir vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Bu da bizim için ayrı bir proje oldu” diye konuştu.

Başkan Uzun son olarak; “Projemize iştirakçi olarak destek veren, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim İl Müdürlüğümüze, İŞKUR İl Müdürlüğümüze, BAKKA' ya, İl Özel İdaremize ve Türk Kızılayı Karabük Şubesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Kızılayı Karabük Şubesi'nde gerçekleştirilen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük BAKKA Koordinatörü Sakin Eren, Türk Kızılayı Karabük yönetimi ile Kızılay gönüllüleri katıldı.